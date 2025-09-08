Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki
İstanbul Küçükçiftlik Park’taki 18 yaş sınırı konulan olay konseri için "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlatılan Manifest grubu "Arıyor" adlı şarkılarına "hak hukuk adalet" sloganını ekleyerek dans edip video çekti.
2025 yılına damgasını vuran Manifest grubu İstanbul Küçükçiftlik Park'ta sahne aldı. Deluxe Day adlı ve 18 yaş sınırı konulan konserde Manifest grubunun üyelerinin sahne şovları geceye damgasını vurdu.
Birbirinden güzel genç kızlardan oluşan Manifest grubunun Küçükçiftlik Park konseri için tercih ettiği cesur kostümler de dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine” ifadeleri yer aldı.