Manken ve oyuncu Cansu Ateş Esenler uyuşturucu ile yakalandı
İstanbul'daki Esenler Otogarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, manken ve oyuncu Cansu Ateş'i arabasında uyuşturucu buldu.
İstanbul'daki Esenler Otogarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, manken ve oyuncu Cansu Ateş'i de durdurdu. Ateş’in kemerine saklanmış halde uyuşturucu madde bulundu.
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Manken ve oyuncu Cansu Ateş'in başı uyuşturucu ile dertte. Best Model yarışmasına da katılan Cansu Ateş, geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler Otogarı'na gitti.
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Kemerine sıkıştırılmış paket çıktı
Genç model, polisler tarafından yapılan çevirmeye takıldı. Arama sırasında Ateş'in kemerine sıkıştırılmış halde bir paket bulundu.
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Paketin uyuşturucu madde olduğu belirlenirken Cansu Ateş, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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