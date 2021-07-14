Maraşlı’da mutlu son
Sürükleyici final bölümüyle yine çok konuşulan dizide; annesi ve kardeşinin ölümüne sebep olan babasını, öldürerek intikam almak isteyen Maraşlı'nın yerine tetiği çeken Savaş oldu.
Hurdacı'yı öldüren Savaş'ın, ardından Maraşlı'yı da vurması izleyenleri şoke etti.
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Mahur ve ekran başındakilerin öldü sandığı Maraşlı, izleyenleri ters köşeye yatırmayı başardı.
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Bölümün final sahnesinde Mahur, dizinin ilk bölümünde ekrana geldiği gibi fotoğraf çekmek için gittiği kitapçıda Mehmet İnce ile karşılaştı.
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Sevdiği adamın hayatta olduğunu öğrenen Mahur sevinç gözyaşlarına boğuldu.
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