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  3. 31 Ocak 2021 22:38

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’den Alina Boz’a övgü

Atv'nin yeni dizisi Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz, önceki gün Kuruçeşme'deydi. Çekimlerden fırsat bulup gezintiye çıkan ünlü oyuncu, diziden bahsetti.

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’den Alina Boz’a övgü

Atv'nin yeni dizisi Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz, önceki gün Kuruçeşme'deydi. Çekimlerden fırsat bulup gezintiye çıkan ünlü oyuncu, diziden bahsetti.

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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’den Alina Boz’a övgü

Dizde Alina Boz ile başrolü paylaşan Deniz, "Uyumumuz çok iyi. Diziyi izleyenler sevdi. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Yorumlar da güzel olunca her şey şahane oluyor" diye konuştu.

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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’den Alina Boz’a övgü

Öte yandan oyuncu, sevgilisi Didem Soydan'ın "Beni, Burak ile hiç göremediniz ki" sözleri hakkında da açıklama yaptı:

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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’den Alina Boz’a övgü

"Yani çekemediniz gibi demek istemiş. Yoksa bizim gizlimiz saklımız yok. Görüyorsunuz sandviç aldım, sete gidiyorum. Pandemi var, dışarı çıkamıyoruz, yapacaklarımız kısıtlı. Yoksa gizleyecek, saklayacak bir durumumuz yok."

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