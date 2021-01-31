Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz’den Alina Boz’a övgü
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz, önceki gün Kuruçeşme'deydi. Çekimlerden fırsat bulup gezintiye çıkan ünlü oyuncu, diziden bahsetti.
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz, önceki gün Kuruçeşme'deydi. Çekimlerden fırsat bulup gezintiye çıkan ünlü oyuncu, diziden bahsetti.
Dizde Alina Boz ile başrolü paylaşan Deniz, "Uyumumuz çok iyi. Diziyi izleyenler sevdi. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Yorumlar da güzel olunca her şey şahane oluyor" diye konuştu.
Öte yandan oyuncu, sevgilisi Didem Soydan'ın "Beni, Burak ile hiç göremediniz ki" sözleri hakkında da açıklama yaptı: