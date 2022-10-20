Maraz Ali'nin büyük aşkı İdil yıllara meydan okuyor!
Adanalı dizisinde İdil karakterini canlandıran oyuncu Selin Demiratar'ın son hali ''Yıllara meydan okumuş'' dedirtti. Yıllar geçmesine rağmen 39 yaşındaki ünlü oyuncunun güzelliğini ve fiziğini koruduğu görüldü.
2008-2010 yılları arasında ekrana gelen Adanalı dizisinde Mehmet Akif Alakurt ve Oktay Kaynarca ile başrölü paylaşan Selin Demiratar, yıllara meydan okuyor.
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Maraz Ali'nin vazgeçilmez aşkı olan İdil, Selin Demiratar tarafından canlandırılıyordu.
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İdil, aynı zamanda bir polisti ve Maraz Ali çetesini çökertmek için gizli görevdeydi. Ancak; Maraz Ali ve İdil arasındaki ilişki aşka döşünce olaylar karışmıştı.
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Oyuncu, kariyeri boyunca birçok yapımda rol aldı.
İşte Selin Demiratar'ın son hali...
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