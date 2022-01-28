Maske Kimsin Sen yarışmasında tanıştılar: Biran Damla Yılmaz, Tansel Öngel ile aşk yaşıyor
Maske Kimsin Sen yarışmasında tanışan Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın, Masumlar Apartmanı'nın Naci'si aynı zamanda yarışmanın sunucu Tansel Öngel ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Maske Kimsin Sen'de ayna kostümünü taşıyan ünlü, Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz çıkmıştı.
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Masumlar Apartma'nının Naci'si Tansel Öngel ile Biran Damla Yılmaz yarışma sayesinde tanıştı.
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Yarışmanın yakışıklı sunucusu Tansel Öngel ve Biran Damla Yılmaz arasında bomba bir iddia ortaya atıldı.
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İkilinin, aşk yaşadığı şu anda birbirlerini tanıma aşamasında olduğu yazıldı. Öte yandan iki ismin aşkını belgeleyen bir videoda Yılmaz'ın Öngel ile spora geldiği görülüyor.
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