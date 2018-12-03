MasterChef Murat'ın eşi sessizliğini bozdu
TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Murat Özdemir'in eşi, ''Eşimi öyle görünce çok üzülüp, ağladım.'' dedi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan 'MasterChef' yarışmasıyla adını duyuran Murat Özdemir, dün eşi ile birlikte görüntülendi.
MasterChef yarışmasından ayrıldıktan sonra sıkıntılı günler yaşan Murat Özdemir ve eşi Nebahat Hanım, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuştu.
"ŞU AN PARAM YOK"
Fenomen yarışmacı Murat Özdemir'in açıklamaları şöyle:
"Maalesef çok para harcıyorum, param kalmadı. Çok da bağış yaptık, şu an param yok."