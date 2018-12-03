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  3. 03 Aralık 2018 11:23

MasterChef Murat'ın eşi sessizliğini bozdu

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Murat Özdemir'in eşi, ''Eşimi öyle görünce çok üzülüp, ağladım.'' dedi.

MasterChef Murat'ın eşi sessizliğini bozdu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan 'MasterChef' yarışmasıyla adını duyuran Murat Özdemir, dün eşi ile birlikte görüntülendi.

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MasterChef Murat'ın eşi sessizliğini bozdu

MasterChef yarışmasından ayrıldıktan sonra sıkıntılı günler yaşan Murat Özdemir ve eşi Nebahat Hanım, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuştu.

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MasterChef Murat'ın eşi sessizliğini bozdu

"ŞU AN PARAM YOK"
Fenomen yarışmacı Murat Özdemir'in açıklamaları şöyle:
"Maalesef çok para harcıyorum, param kalmadı. Çok da bağış yaptık, şu an param yok."

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MasterChef Murat'ın eşi sessizliğini bozdu

"MAKARNA YİYORUZ"
"Kartta varsa onunla yemek yiyeceğiz. Evde makarna yiyoruz, onu da iki liraya alıyoruz."

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