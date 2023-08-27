MasterChef All Star'da bir ilk! Altın Kaşık sahibini buldu
All Star sezonuyla ekranlarda fırtına gibi esen MasterChef yarışmasında bu sefer yaratıcılık tabağı "Altın Kaşık" getirdi...
MasterChef All Star'da ilk kaşık heyecanı yaşandı. 9. haftaya kalabilmek için yarışan yarışmacılar, yaptıkları tabaklarla büyük övgü topladılar. Tanya, Sergen, Eda, Batuhan, Sefa, Batuhan ve Barbaros yaratıcılık tabağı için yarıştı. Aralarından bir yarışmacı MasterChef All Star'ın ilk altın kaşığını aldı.
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All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde ikinci etaba kalan Tanya, Sergen, Eda, Batuhan, Sefa, Batuhan ve Barbaros yaratıcılık tabağı için yarıştı.
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Şeflerin kaşık istemesiyle ortam bir anda gerildi. Nefeslerin tutulduğu bölümde yarışmacıların büyük bir kısmı Tanya'nın kaşık alacağını söyledi.
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Somer Şef'in açıklamasıyla MasterChef All Star'ın ilk kaşık alan yarışmacısı belli oldu.
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