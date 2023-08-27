MasterChef All Star'da bir ilk! Altın Kaşık sahibini buldu

MasterChef All Star'da ilk kaşık heyecanı yaşandı. 9. haftaya kalabilmek için yarışan yarışmacılar, yaptıkları tabaklarla büyük övgü topladılar. Tanya, Sergen, Eda, Batuhan, Sefa, Batuhan ve Barbaros yaratıcılık tabağı için yarıştı. Aralarından bir yarışmacı MasterChef All Star'ın ilk altın kaşığını aldı.