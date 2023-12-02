MasterChef All Star'da bir ilk! Somer Şef o yarışmacıyı stüdyodan çıkardı
Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da yarışmanın en iddialı isimlerinden biri aynı hafta içerisinde 2 kez yemek çıkaramayınca ünlü şef Somer Siviroğlu tarafından stüdyodan çıkarıldı.
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da yine olay var...
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Ünlü şef Somer Sivrioğlu ile son 11 yarışmacının kaldığı yarışma programında 1 haftada 2 kez yemek çıkaramayan başarılı yarışmacı arasında geçen diyalog yayına damgasını vurdu.
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Somer şefin stüdyoyu terk etmesini istediği o yarışmacı ise Barbaros'tu..
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Bu hafta ikinci kez tabağı çıkmayan Barbaros'a Somer şef sert tepki gösterdi.
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