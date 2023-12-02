  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. MasterChef All Star'da bir ilk! Somer Şef o yarışmacıyı stüdyodan çıkardı

MasterChef All Star'da bir ilk! Somer Şef o yarışmacıyı stüdyodan çıkardı

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da yarışmanın en iddialı isimlerinden biri aynı hafta içerisinde 2 kez yemek çıkaramayınca ünlü şef Somer Siviroğlu tarafından stüdyodan çıkarıldı.

MasterChef All Star'da bir ilk! Somer Şef o yarışmacıyı stüdyodan çıkardı - Resim: 1

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da yine olay var...

1 / 8
MasterChef All Star'da bir ilk! Somer Şef o yarışmacıyı stüdyodan çıkardı - Resim: 2

Ünlü şef Somer Sivrioğlu ile son 11 yarışmacının kaldığı yarışma programında 1 haftada 2 kez yemek çıkaramayan başarılı yarışmacı arasında geçen diyalog yayına damgasını vurdu.

2 / 8
MasterChef All Star'da bir ilk! Somer Şef o yarışmacıyı stüdyodan çıkardı - Resim: 3

Somer şefin stüdyoyu terk etmesini istediği o yarışmacı ise Barbaros'tu..

3 / 8
MasterChef All Star'da bir ilk! Somer Şef o yarışmacıyı stüdyodan çıkardı - Resim: 4

Bu hafta ikinci kez tabağı çıkmayan Barbaros'a Somer şef sert tepki gösterdi. 

4 / 8