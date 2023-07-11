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  4. Masterchef All Star'da ilk takımlar ve ilk kaptanlar belli oldu

Masterchef All Star'da ilk takımlar ve ilk kaptanlar belli oldu

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef'in dün yayınlanan bölümünde MasterChef All Star sezonunun ilk takım kaptanları ve ilk takımları belli oldu.

Masterchef All Star'da ilk takımlar ve ilk kaptanlar belli oldu - Resim: 1

MasterChef All Star yeni kadrosu ile başladı. Önceki sezon yarışmacıları arasından seçilen isimler, pazartesi akşamı mutfağa girdi ve ilk kaptanlık için tabaklarını çıkardı. 

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Masterchef All Star'da ilk takımlar ve ilk kaptanlar belli oldu - Resim: 2

Sezonun ilk tabağı Danilo Şef'in 'Al beni yukarı' oldu. 

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Masterchef All Star'da ilk takımlar ve ilk kaptanlar belli oldu - Resim: 3

Oldukça başarılı tabaklar arasından şefler Sergen, Tahsin, Tanya, Berker ve Esra'nın tabaklarını beğendi. 

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Masterchef All Star'da ilk takımlar ve ilk kaptanlar belli oldu - Resim: 4

İlk kaptan ise Sergen oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak da Eray'ı seçti. Takım kadroları da şöyle oldu:

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