Masterchef All Star'da ilk takımlar ve ilk kaptanlar belli oldu
Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef'in dün yayınlanan bölümünde MasterChef All Star sezonunun ilk takım kaptanları ve ilk takımları belli oldu.
MasterChef All Star yeni kadrosu ile başladı. Önceki sezon yarışmacıları arasından seçilen isimler, pazartesi akşamı mutfağa girdi ve ilk kaptanlık için tabaklarını çıkardı.
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Sezonun ilk tabağı Danilo Şef'in 'Al beni yukarı' oldu.
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Oldukça başarılı tabaklar arasından şefler Sergen, Tahsin, Tanya, Berker ve Esra'nın tabaklarını beğendi.
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İlk kaptan ise Sergen oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak da Eray'ı seçti. Takım kadroları da şöyle oldu:
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