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  4. MasterChef Beyza'dan ünlü isimle ilgili dikkat çeken itiraf: ''Mesajlaşıyoruz''

MasterChef Beyza'dan ünlü isimle ilgili dikkat çeken itiraf: ''Mesajlaşıyoruz''

MasterChef Türkiye yarışmasının en çok gündem olan isimlerinden Beyza, "Bana çok iyi geldi" diyerek, sürekli mesajlaştığı ünlü ismi açıkladı.

MasterChef Beyza'dan ünlü isimle ilgili dikkat çeken itiraf: ''Mesajlaşıyoruz'' - Resim: 1

Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımı Mavi Takım olurken, bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise Beyza olmuştu.

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MasterChef Beyza'dan ünlü isimle ilgili dikkat çeken itiraf: ''Mesajlaşıyoruz'' - Resim: 2

MasterChef Türkiye yarışmasının sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacılarından olan Beyza'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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MasterChef Beyza'dan ünlü isimle ilgili dikkat çeken itiraf: ''Mesajlaşıyoruz'' - Resim: 3

Beyza, "Çok destek alıyorum hatta Demet Akalın'la mesajlaşıyoruz o dereceye geldi. Çok teşekkür ediyorum ünlü olan olmayan herkese. Çok güzel bir duyguymuş" sözleriyle Demet Akalın'ın kendisine destek verdiğini açıkladı.

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MasterChef Beyza'dan ünlü isimle ilgili dikkat çeken itiraf: ''Mesajlaşıyoruz'' - Resim: 4

Akalın da Beyza'yla ilgili yapılan bir paylaşıma kalp koydu.

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