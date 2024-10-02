MasterChef Beyza'dan ünlü isimle ilgili dikkat çeken itiraf: ''Mesajlaşıyoruz''

Beyza, "Çok destek alıyorum hatta Demet Akalın'la mesajlaşıyoruz o dereceye geldi. Çok teşekkür ediyorum ünlü olan olmayan herkese. Çok güzel bir duyguymuş" sözleriyle Demet Akalın'ın kendisine destek verdiğini açıkladı.