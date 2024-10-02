MasterChef Beyza'dan ünlü isimle ilgili dikkat çeken itiraf: ''Mesajlaşıyoruz''
MasterChef Türkiye yarışmasının en çok gündem olan isimlerinden Beyza, "Bana çok iyi geldi" diyerek, sürekli mesajlaştığı ünlü ismi açıkladı.
Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımı Mavi Takım olurken, bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise Beyza olmuştu.
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MasterChef Türkiye yarışmasının sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacılarından olan Beyza'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
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Beyza, "Çok destek alıyorum hatta Demet Akalın'la mesajlaşıyoruz o dereceye geldi. Çok teşekkür ediyorum ünlü olan olmayan herkese. Çok güzel bir duyguymuş" sözleriyle Demet Akalın'ın kendisine destek verdiğini açıkladı.
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Akalın da Beyza'yla ilgili yapılan bir paylaşıma kalp koydu.
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