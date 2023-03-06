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  4. MasterChef birincisi Cemre Uyanık yaptığı paylaşımla tepki aldı: Dalga mı geçiyorsunuz?

MasterChef birincisi Cemre Uyanık yaptığı paylaşımla tepki aldı: Dalga mı geçiyorsunuz?

MasterChef Türkiye'nin bu zamana kadarki tek kadın şampiyonu olan Cemre Uyanık, kendisine gelen yoruma tepki gösterdi.

MasterChef birincisi Cemre Uyanık yaptığı paylaşımla tepki aldı: Dalga mı geçiyorsunuz? - Resim: 1

2019 yılında MasterChef şampiyonu olarak Türkiye'nin tanıdığı isim haline gelen Cemre Uyanık deprem bölgesine giden isimlerden biriydi.

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MasterChef birincisi Cemre Uyanık yaptığı paylaşımla tepki aldı: Dalga mı geçiyorsunuz? - Resim: 2

Yarıştığı sezonda azmi ve başarısı ile yemeğe olan tutkusunu net bir şekilde hissettiren Cemre, finalde Alican Sabuncu ile yarışmış ve birinci olarak yarışmadan ayrılmıştı.

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MasterChef birincisi Cemre Uyanık yaptığı paylaşımla tepki aldı: Dalga mı geçiyorsunuz? - Resim: 3

Daha sonrasında aktif olarak işlerini yürütmeye devam ederken, sosyal medyayı da tariflerini paylaştığı bir mecra olarak kullanmaya başladı.

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MasterChef birincisi Cemre Uyanık yaptığı paylaşımla tepki aldı: Dalga mı geçiyorsunuz? - Resim: 4

158 bin takipçisi olan Cemre Uyanık'ı bu sezon MasterChef'in sonuna doğru, eğlence için düzenlenen ödül oyunlarında yeni yarışmacılara destek olmak için de programda gördük.

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