MasterChef birincisi Cemre Uyanık yaptığı paylaşımla tepki aldı: Dalga mı geçiyorsunuz?
MasterChef Türkiye'nin bu zamana kadarki tek kadın şampiyonu olan Cemre Uyanık, kendisine gelen yoruma tepki gösterdi.
2019 yılında MasterChef şampiyonu olarak Türkiye'nin tanıdığı isim haline gelen Cemre Uyanık deprem bölgesine giden isimlerden biriydi.
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Yarıştığı sezonda azmi ve başarısı ile yemeğe olan tutkusunu net bir şekilde hissettiren Cemre, finalde Alican Sabuncu ile yarışmış ve birinci olarak yarışmadan ayrılmıştı.
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Daha sonrasında aktif olarak işlerini yürütmeye devam ederken, sosyal medyayı da tariflerini paylaştığı bir mecra olarak kullanmaya başladı.
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158 bin takipçisi olan Cemre Uyanık'ı bu sezon MasterChef'in sonuna doğru, eğlence için düzenlenen ödül oyunlarında yeni yarışmacılara destek olmak için de programda gördük.
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