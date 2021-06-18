MasterChef Danilo Zanna yaptığı itiraflarla sosyal medyayı salladı
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ile birlikte TV8'de Masterchef Türkiye jüriliğini yapan Danilo Zanna yaptığı itiraflarla olay oldu.
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ile birlikte TV8'de Masterchef Türkiye jüriliğini yapan Danilo Zanna yaptığı itiraflarla olay oldu. Zanna, Türkiye'de alışamadığı tek şeyi açıkladı.
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'MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, Armağan Çağlayan'ın YouTube programı 'Gör Beni'ye konuk oldu. 39 yaşındaki şef yaptığı itiraf ve açıklamalarla olay oldu.
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Zanna, 'MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun Kurban Bayramı'ndan sonra yayınlanmaya başlayacağını söyledi.
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Jürilikle ilgili Zanna, "Jüri üyeliği çok güzel ama kıran biri değilim. Çok başarılı gençlere dokunabiliyoruz, mesleki anlamda bir şeyler öğretebiliyoruz." ifadelerini kullandı.
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