Masterchef Duygu evlendi
MasterChef Türkiye 2020 yarışmasından isteyerek elenen Duygu Acarsoy 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun ile evlendi. Aile arasında gerçekleşen nikahın ardından ise MasterChef Duygu mutlu gününden kareleri sosyal medyadan paylaştı.
TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklayan ve daha sonra barışan Duygu Acarsoy aile arasında gerçekleşen bir törenle dünya evine girdi.
MasterChef Türkiye 2020'den elenen Duygu Acarsoy, program çekimlerinde evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından aldatıldığını, hatta bu durumu ikinci kadının aramasıyla öğrendiğini itiraf etmişti. MasterChef Türkiye'de yemeğine bilerek fazla tuz ekleyip elenen Duygu, bu kararı kariyeri için verdiğini söylemişti.
MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında nişanlısı tarafından ihanete uğradığını açıklayan Duygu Acarsoy daha sonra ise, eski MasterChef yarışmacılarından Berk İlter'in YouTube kanalında, nişanlısı ile barıştığını duyurmuştu.