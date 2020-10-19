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  3. 19 Ekim 2020 07:58

Masterchef Duygu evlendi

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasından isteyerek elenen Duygu Acarsoy 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun ile evlendi. Aile arasında gerçekleşen nikahın ardından ise MasterChef Duygu mutlu gününden kareleri sosyal medyadan paylaştı.

Masterchef Duygu evlendi

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklayan ve daha sonra barışan Duygu Acarsoy aile arasında gerçekleşen bir törenle dünya evine girdi.

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Masterchef Duygu evlendi

MasterChef Türkiye 2020'den elenen Duygu Acarsoy, program çekimlerinde evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından aldatıldığını, hatta bu durumu ikinci kadının aramasıyla öğrendiğini itiraf etmişti. MasterChef Türkiye'de yemeğine bilerek fazla tuz ekleyip elenen Duygu, bu kararı kariyeri için verdiğini söylemişti.



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Masterchef Duygu evlendi

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında nişanlısı tarafından ihanete uğradığını açıklayan Duygu Acarsoy daha sonra ise, eski MasterChef yarışmacılarından Berk İlter'in YouTube kanalında, nişanlısı ile barıştığını duyurmuştu.

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Masterchef Duygu evlendi

Duygu Acarsoy, nişanlısının eski sevgilisi tarafından kendilerine bir oyun oynandığını iddia ederek "İlişkimde bir yanlış anlaşılma var. Nişanlımın eski kız arkadaşı sabah erkenden beni arayıp 'Erkek arkadaşın seni benimle aldatıyor' dedi...

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