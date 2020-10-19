Masterchef Duygu evlendi

Duygu Acarsoy, nişanlısının eski sevgilisi tarafından kendilerine bir oyun oynandığını iddia ederek "İlişkimde bir yanlış anlaşılma var. Nişanlımın eski kız arkadaşı sabah erkenden beni arayıp 'Erkek arkadaşın seni benimle aldatıyor' dedi...