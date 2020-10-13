Masterchef Duygu kendisini aldatan nişanlısıyla barıştı!
'MasterChef Türkiye'den elenen Duygu Acarsoy, program çekimlerinde evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından aldatıldığını, hatta bu durumu ikinci kadının aramasıyla öğrendiğini itiraf etmişti.
'MasterChef Türkiye'den elenen Duygu Acarsoy, program çekimlerinde evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından aldatıldığını, hatta bu durumu ikinci kadının aramasıyla öğrendiğini itiraf etmişti.
Yarışma sırasında moralinin bozuk olduğu gözlenen Duygu, yemeğine bilerek fazla tuz ekleyip elenmiş, bu kararı kariyeri için verdiğini söylemişti.
Hikayesiyle herkesi derinden sarsan Duygu Acarsoy, geçtiğimiz günlerde eski MasterChef yarışmacılarından Berk İlter'in YouTube kanalına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.