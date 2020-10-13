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  3. 13 Ekim 2020 10:16

Masterchef Duygu kendisini aldatan nişanlısıyla barıştı!

'MasterChef Türkiye'den elenen Duygu Acarsoy, program çekimlerinde evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından aldatıldığını, hatta bu durumu ikinci kadının aramasıyla öğrendiğini itiraf etmişti.

Masterchef Duygu kendisini aldatan nişanlısıyla barıştı!

'MasterChef Türkiye'den elenen Duygu Acarsoy, program çekimlerinde evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından aldatıldığını, hatta bu durumu ikinci kadının aramasıyla öğrendiğini itiraf etmişti.

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Masterchef Duygu kendisini aldatan nişanlısıyla barıştı!

Yarışma sırasında moralinin bozuk olduğu gözlenen Duygu, yemeğine bilerek fazla tuz ekleyip elenmiş, bu kararı kariyeri için verdiğini söylemişti.

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Masterchef Duygu kendisini aldatan nişanlısıyla barıştı!

Hikayesiyle herkesi derinden sarsan Duygu Acarsoy, geçtiğimiz günlerde eski MasterChef yarışmacılarından Berk İlter'in YouTube kanalına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Masterchef Duygu kendisini aldatan nişanlısıyla barıştı!

"SENİ BENİMLE ALDATIYOR" "İlişkimde bir yanlış anlaşılma var, onu düzeltmek isterim. Nişanlımın eski kız arkadaşı sabah 10'da beni arayıp 'Erkek arkadaşın seni benimle aldatıyor' dedi."

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