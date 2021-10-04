MasterChef jürisi Danilo Zanna ayrılığı doğruladı
TV('de yayınlanan ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Danilo Zanna'dan kötü bir haber geldi.
TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna'nın, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten boşanacağı iddia edilmişti.
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Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu.
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Ünlü şef Danilo Zanna'nın, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten boşanacağı iddia edilmişti.
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Zanna, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile çıkan haberleri doğruladı.
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