MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın şampiyonluk sevinci
EURO 2020'nin final karşılaşmasında İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyip kupayı kazanması sonrası İtalyan şef Danilo Zanna adeta kendinden geçti.
Türkiye'nin de mücadele ettiği Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçı dün akşam İngiltere Londra'da oynandı.
KUPANIN SAHİBİ İTALYA OLDU
Finalde İtalya ve İngiltere, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan İngilizler maçın ikinci dakikasında Luke Shaw'un golüyle 1-0 öne geçti.
Yediği golün ardından kontrolü ele alan İtalya maçın 67. dakikasında savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin golüyle skoru eşitledi. Normal süresi 1-1 tamamlanan maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca kupanın sahibini penaltı atışları belirledi.
HAVUZA ATLADI
Büyük heyecanın yaşandığı penaltı atışlarında 3-2'lik skorla kupayı kazanan İtalya oldu. Uzun zamandır Türkiye'de yaşan İtalyan Şef Danilo Zanna ise ekran başında büyük sevinç yaşadı. Galibiyet sonrası kendinden geçen Zanna, havuza atladı.