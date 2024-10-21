MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu ilk kez açıkladı: Nasıl jüri üyesi oldu?

Sivrioğlu, "Bir arkadaşıma söyledim, yapımcılara ulaştılar. Aradaki misafir şef olayını atlamış birisi. Onlar da uzun zamandır beni arıyorlarmış, ulaşamamışlar. Dediler ki hadi gel başla filan... Dedim olmaz yani nasıl yapayım, zamanım yok, geri dönmem lazım... İki tane çocuk var, restoranlar var. Dediler ki bir şey sürmez 2 ay sürer, 2 ay yapar gidersin. Ben de gelirim bir sezon, 2 ay 3 ay yaparım, Avustralya da işime yarar çünkü orada da televizyon programları var, belki oradan da devam ederim. Hayat... 2 ay 3 ay derken aldı bambaşka yerlere götürdü" ifadelerini kullandı.

Çekim günlerine sadece kahve içerek başladığını ve bir hayli kilo verdiğini açıklayan Somer Şef, "Çekim olan günlerde başka hiçbir şey yemiyorum" diye konuştu.