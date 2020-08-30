Masterchef kulisinde kavga çıktı!
TV8'in sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye kulisinde büyük bir kavga patlak verdi. Barbaros ile Berk birbirine girerken, Esra Tokelli ile Gülşah arasında da gergin anlar yaşandı.
Masterchef Türkiye'nin son bölümünde ortalık birbirine girdi. Büyük hezimet yaşayan mavi takımla kırmızı takım kulise çekilince kavga çıktı. Önce Barbaros yarışma esnasında sinirlendiği Berk'in üstüne yürüdü. Fiziksel temasın eşiğine gelen Barbaros'u diğer yarışmacılar engelledi. Kızlar cephesinde de bağırışlar yükseldi. Esra Tokelli ile Gülşah Suna arasındaki kavga 'edep' üzerinden hayli edepsiz bir şekilde oldu. İşte Masterchef eleme adaylarının belli olduğu son gecede yaşananlar:
Masterchef eleme adayları: Masterchef Türkiye'de bu hafta Uğur'u kurduğu mavi takım, Özgül'ün kaptanlığını yaptığı kırmızı takım karşısında şok üstüne şok yaşadı. Üç oyunu veren mavi takımda 2 kişi hariç herkes eleme potasına düştü. Ayyüce ve Emir ilk oyun sonrasında eleme adayları olmuştu. İkinci oyunda Uğur ile Gülşah potaya düşen isimlerdi. Bu gece oynanan dokunulmazlığı da Eray kazanıp kendini kurtarırken potaya Berk'i yolladı. Takım oylamasında ise Duygu son eleme adayı oldu. Pazar gecesi yapılacak Masterchef elemesi ile bir kişi hayallerine veda edecek.
Son oyun Kocatepe'de oynandı. Oyun sahasında Barbaros ile mavi takımdan Berk arasında kavga çıktı. Şefler takımlardan 2 ocağı kullanmalarını diğer 2'sini kapatmalarını istedi. Mavi takımdan Berk, Barbaros'un ocağı kapatmadığını söyleyince sert tepki aldı. 'Sen ne diyorsun işine bak' diye bağıran Barbaros, çok sinirlendi.
Kuliste kavga çıktı Bu atışma sonuçlar açıklandıktan sonra kulise de yansıdı. Puanların belli olmasından sonra kulise geçen yarışmacılar birbirine girdi. Barbaros ile Berk arasında fiziki temasa varma noktasına gelen kavgayı diğer takım arkadaşları önledi. Barbaros güçlükle 'sakinleştirilip' odadan çıkarıldı. Bu sırada Berk ise sakin bir şekilde koltukta oturup onun bağırmalarını izledi.