  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. ''MasterChef kurgu mu'' tartışmaları alevlendi! Burak Kaya bakın kim çıktı

''MasterChef kurgu mu'' tartışmaları alevlendi! Burak Kaya bakın kim çıktı

MasterChef Türkiye'nin olaylı yarışmacılarından Burak Kaya'nın kim olduğu ortaya çıktı. Yarışmanın kurgu olduğu iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu.

''MasterChef kurgu mu'' tartışmaları alevlendi! Burak Kaya bakın kim çıktı - Resim: 1

tv8 ekranlarında yayınlanan MaserChef Türkiye ile ilgili sular durulmuyor. Daha önce Gamze'ye "Çakal, gerizekalı" diyerek şefleri kızdıran MasterChef yarışmacısı Burak Kaya'nın kim olduğunu duyan şaştı kaldı. 

1 / 10
''MasterChef kurgu mu'' tartışmaları alevlendi! Burak Kaya bakın kim çıktı - Resim: 2

MasterChef Burak Kaya, daha önce Hollywood'da küçük bir rolde yer aldığını söylemişti. Ancak gerçek öyle çıkmadı. 

2 / 10
''MasterChef kurgu mu'' tartışmaları alevlendi! Burak Kaya bakın kim çıktı - Resim: 3

 Sosyal medya kullanıcıları, ekran deneyimi bulunan insanların MasterChef programında yer almasına tepki gösterdi. İzleyiciler, ''Resmen kurgu izliyoruz'' diyerek, yarışmacıların özellikle bir ajanstan seçildiğini öne sürdü.

3 / 10
''MasterChef kurgu mu'' tartışmaları alevlendi! Burak Kaya bakın kim çıktı - Resim: 4

Çerkez kökenli Burak Kaya, yaş itibariyle MasterChef Türkiye 2022'nin en büyük yarışmacısı. Turizm ve Otelcilik Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi'nde yine Turizm ve Otelcilik eğitimi aldı.

4 / 10