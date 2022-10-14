''MasterChef kurgu mu'' tartışmaları alevlendi! Burak Kaya bakın kim çıktı

tv8 ekranlarında yayınlanan MaserChef Türkiye ile ilgili sular durulmuyor. Daha önce Gamze'ye "Çakal, gerizekalı" diyerek şefleri kızdıran MasterChef yarışmacısı Burak Kaya'nın kim olduğunu duyan şaştı kaldı.