''MasterChef kurgu mu'' tartışmaları alevlendi! Burak Kaya bakın kim çıktı
MasterChef Türkiye'nin olaylı yarışmacılarından Burak Kaya'nın kim olduğu ortaya çıktı. Yarışmanın kurgu olduğu iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu.
tv8 ekranlarında yayınlanan MaserChef Türkiye ile ilgili sular durulmuyor. Daha önce Gamze'ye "Çakal, gerizekalı" diyerek şefleri kızdıran MasterChef yarışmacısı Burak Kaya'nın kim olduğunu duyan şaştı kaldı.
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MasterChef Burak Kaya, daha önce Hollywood'da küçük bir rolde yer aldığını söylemişti. Ancak gerçek öyle çıkmadı.
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Sosyal medya kullanıcıları, ekran deneyimi bulunan insanların MasterChef programında yer almasına tepki gösterdi. İzleyiciler, ''Resmen kurgu izliyoruz'' diyerek, yarışmacıların özellikle bir ajanstan seçildiğini öne sürdü.
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Çerkez kökenli Burak Kaya, yaş itibariyle MasterChef Türkiye 2022'nin en büyük yarışmacısı. Turizm ve Otelcilik Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi'nde yine Turizm ve Otelcilik eğitimi aldı.
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