MasterChef Murat Özdemir'den bir skandal daha: Polise rüşvet ve hakaret...

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye' yarışmasından diskalifiye edilen ve evinde beslediği papağana eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir'in, dün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında polis ve jandarmaya küfrettiğini iddia eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu.