Masterchef Murat Özdemir'in son hali görenleri şaşırttı: Bakın şimdilerde ne yapıyor?

'MasterChef Türkiye'nin 2018 yılında yayınlanan ilk sezonunda mücadele eden Murat Özdemir, yarışmada yaşadığı gerginlikler nedeniyle yarışmadan diskalifiye olmuştu. Daha sonra papağana yaptığı işkence görüntüleriyle tepki çeken ve polislere tavrıyla eleştirilen eski yarışmacı son haliyle dikkat çekti.