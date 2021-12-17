MasterChef Pelin, Danilo Zanna ile aşk mı yaşıyor?

Güzel yarışmacıya sosyal medyada yöneltilen bir soru bu söylentileri daha da kuvvetlendirdi. Danilo Zanna'nın MasterChef yarışmasından elenen Pelin Zaman ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Pelin Zaman ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.