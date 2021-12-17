MasterChef Pelin, Danilo Zanna ile aşk mı yaşıyor?
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Pelin Zaman, şef Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin İtalyan şefi Danilo Zanna 9 yıllık evliliğini tek celsede bitirmesinin ardından adı aynı yarışmada geçtiğimiz haftalarda elenen Pelin Zaman ile anılmaya başladı.
Güzel yarışmacıya sosyal medyada yöneltilen bir soru bu söylentileri daha da kuvvetlendirdi. Danilo Zanna'nın MasterChef yarışmasından elenen Pelin Zaman ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Pelin Zaman ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
15 Aralık'ta 9 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Danilo Zanna'nın MasterChef yarışmasından elenen Pelin Zaman ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Zaman ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
"Aşk yaşıyorum evet ama..."
Geçtiğimiz haftalarda elenen Pelin Zaman ise hakkındaki iddianın ardından bir takipçisinin "Danilo Şef ile aşk yaşıyor musun? sorusuna "Aşk yaşıyorum ama Gökhan Akar ile" yanıtını verdi.