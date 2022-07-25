MasterChef Türkiye jüri üyeleri ne kadar kazanıyor? Aldıkları paralar ağızları açık bıraktı!

İddiaya göre, jüri üyeleri Masterchef yarışmasından aylık olarak aldıkları ücret 200-250 bin TL arasında. Her sezon yaklaşık 6 ay süren yarışmada şeflerin kazancı en az yaklaşık 1.5 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

Ücretleri duyan sosyal medya kullanıcıları "Acun kesinin ağzını açmış" yorumlarında bulundu.