MasterChef Türkiye Pelin Zaman'ın sevgilisi tanıdık çıktı

PELİN ZAMAN KİMDİR?

33 yaşındaki Pelin Zaman, havalimanında yolcu hizmetleri memuru olarak görev yaptı. İşletme mezunu olan Pelin Zaman, 2 yıl aşçılık eğitimi aldı. Dünya mutfağına oldukça ilgili olan yarışmacı, hünerlerini MasterChef Türkiye'de sergilemeye devam ediyor.