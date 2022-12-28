Masterchef Türkiye'de 2. şef gömleğinin sahibi belli oldu

Pazartesi akşamı iki ayrı tabakla, konuk şef Ahmet Dede'nin MasterChef jürisi ile birlikte verdiği oylarla ilk ceketi Metin aldı. Dün akşam ise şefler yarışmacılara gül, yanık koyun yoğurdu, biberiye ve altın susamı vererek en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştı.

İkinci turda ise Mardin'de bulunan restoranı ile adından söz ettiren başarılı şef Ebru Baybara Demir, konuk oldu.