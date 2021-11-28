MasterChef Türkiye'de bomba aşk iddiası
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef tüm hızıyla ekranlara devam ediyor. Birbirinden nefis yemeklerin yapıldığı programda yarışmacılar da izleyiciler tarafından sıkça takip ediliyor.
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef tüm hızıyla ekranlara devam ediyor. Birbirinden nefis yemeklerin yapıldığı programda yarışmacılar da izleyiciler tarafından sıkça takip ediliyor.
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MasterChef'in iki popüler yarışmacısı hakkında çıkan aşk iddiası ise ortalığı karıştırdı. İddiaya göre MasterChef yarışmacılarından Sergen ve Dilara gözlerden uzak bir şekilde birliktelik yaşıyor.
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İşte MasterChef yarışmacılarının aşk yaşadığı iddialarının ayrıntıları...
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Elenen MasterChef 2021 yarışmacılarından Tunahan Ak'ın, sosyal medyada bir sayfada Sergen-Dilara arasında aşk yaşandığına ilişkin paylaşılan bir gönderiyi beğenmesi bu iddiaları ayyuka çıkardı.
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