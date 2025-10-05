MasterChef Türkiye'de herkesi şaşırtan eleme: Gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef Türkiye'nin dn akşamki bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Deniz, Furkan, Mert, Murat Can, Onur, Çağatay ve Sezer'in eleme potasında olduğu gecede yarışmaya veda eden isim ise yarışmanın ünlü jürileri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nu da şaşırttı.
MasterChef Türkiye'ye dün akşamki yayında eleme oyunu damgasını vurdu.
1 / 5
MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları Deniz, Furkan, Mert, Murat Can, Onur, Çağatay ve Sezer olmuştu.
2 / 5
Yarışmacıların kıyasıya mücadelesinde ise yarışmaya veda eden isim herkesi şaşırttı.
3 / 5
MasterChef Türkiye'nin 4 Ekim 2025 tarihindeki eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Deniz oldu.
4 / 5