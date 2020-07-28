MasterChef Türkiye'de Kayhan Özekin yarışmayı karıştırdı

Geçtiğimiz gün yayımlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümündeki yarışmacılardan Kayhan Özekin, şeflerden Somer Sivrioğlu ile ilgili anlattıklarıyla ise şok etti. Somer Sivrioğlu, "Şaka mı bu adam" diyerek tepki gösterdi.