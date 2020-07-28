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  3. 28 Temmuz 2020 08:51

MasterChef Türkiye'de Kayhan Özekin yarışmayı karıştırdı

MasterChef Türkiye'de Kayhan Özekin, şeflerin arasından Somer Sivrioğlu hakkında öyle şeyler anlattı ki duyanların ağzı açık kaldı.

MasterChef Türkiye'de Kayhan Özekin yarışmayı karıştırdı

Geçtiğimiz gün yayımlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümündeki yarışmacılardan Kayhan Özekin, şeflerden Somer Sivrioğlu ile ilgili anlattıklarıyla ise şok etti. Somer Sivrioğlu, "Şaka mı bu adam" diyerek tepki gösterdi.

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MasterChef Türkiye'de Kayhan Özekin yarışmayı karıştırdı

Ali Nazik Kebabı'nı Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranının menüsüne girmesini anlatan Kayhan Özekin, şunları anlattı: "2012 yılında ünlü bir yemek yazarıyla gittiğiniz Gaziantep gezisinde aranızda küçük çaplı bir tartışma geçiyor.''

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MasterChef Türkiye'de Kayhan Özekin yarışmayı karıştırdı

''Kendisi 'Ali Nazik kebabını nasıl menünüze koymazsınız?' diyor. Siz pişman oluyorsunuz ve Avustralya'daki restoranınızın menüsüne koyuyorsunuz.'' 

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MasterChef Türkiye'de Kayhan Özekin yarışmayı karıştırdı

''Aynı yıl ise Avustralya'da en iyi yemek seçiliyor. Siz ustanızı arıyorsunuz birinci olduğunuzu söylüyorsunuz.''

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