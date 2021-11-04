MasterChef Türkiye'de ''maaş'' krizi için ilk açıklama: Müthiş 3'lü dağılabilacak mı ?
MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında maaş krizi çıktığı ve Sivrioğlu'nun programdan ayrılacağı iddia edildi.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması, reyting sıralamasındaki yerini korurken Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusu nedeniyle tartıştığı iddia edildi.
TV100'de yer alan iddialara göre; Mehmet Şef, muhasebenin kapısına dayandı ve kendisinin Türk lirası üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden üzerinden alması karşısında resti çekti.
Ancak Somer Sivrioğlu, Türkiye Masterchef'i birlikte sunduğu Şef Mehmet Yalçınkaya ile arasına 'dolar üzerinden alınan ücret' sorunu girdiği gerekçesiyle sıkıntı yaşandığına dair haberlere yaptığı paylaşımla son noktayı koydu.
Ardı arkası kesilmeyen haberlerin ardından sessizliğini sosyal medya hesabından bozan Sivrioğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.