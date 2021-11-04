MasterChef Türkiye'de ''maaş'' krizi için ilk açıklama: Müthiş 3'lü dağılabilacak mı ?

Ancak Somer Sivrioğlu, Türkiye Masterchef'i birlikte sunduğu Şef Mehmet Yalçınkaya ile arasına 'dolar üzerinden alınan ücret' sorunu girdiği gerekçesiyle sıkıntı yaşandığına dair haberlere yaptığı paylaşımla son noktayı koydu.