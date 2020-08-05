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  3. 05 Ağustos 2020 13:36

MasterChef Türkiye'de olay var! Mehmet şef stüdyodan kovdu!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında gergin anlar yaşandı. Mehmet Şef, yarışmacılardan Furkan'ı stüdyodan kovdu.

MasterChef Türkiye'de olay var! Mehmet şef stüdyodan kovdu!

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu yarışmada dün akşam ilk 16'ya girmeye hak kazanan ikinci isim de belirlendi.

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MasterChef Türkiye'de olay var! Mehmet şef stüdyodan kovdu!

Şefler, yarışmacı olabilmek için karşı karşıya gelen 13 isimden çökertme kebabı yapmasını istedi. 40 dakikalık sürede en iyi tabağı hazırlamak için zamanla yarışan adaylar arasında 6 kişi sonraki tura geçti.

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MasterChef Türkiye'de olay var! Mehmet şef stüdyodan kovdu!

Duygu Acarsoy, Rezzan Atan, Sefa Okyay Kılıç, Özgül Coşar, Esra Tokelli ve Berker Başmanav bir üst tura çıkmaya hak kazanan 6 yarışmacı arasına adını yazdırdı.

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MasterChef Türkiye'de olay var! Mehmet şef stüdyodan kovdu!

25 dakikalık 'Yaratıcılık' turunun sonunda Duygu Acarsoy, önlüğü kazanarak MasterChef Türkiye 2020'nin ikinci yarışmacısı oldu.

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