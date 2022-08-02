MasterChef Türkiye'de skandal olay: Arkadaşının kıymasını çaldı

MasterChef 2022'nin yeni bölümünde bu akşam yine nefes kesen anlar yaşanmaya devam edecek. Ana kadroya girmek için final turunda mücadele eden yarışmacılar bu akşam bir kez daha şefler tarafından verilen tabakları en iyi şekilde yapmaya çalışacak. Programın yeni bölüm fragmanında ise yaşanan olay adeta damga vurdu. Melih'in başına gelen olaya Somer Şef tepki gösterdi.