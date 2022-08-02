MasterChef Türkiye'de skandal olay: Arkadaşının kıymasını çaldı
MasterChef Türkiye 2022'nin yeni sezonunda dün akşam skandal bir olay yaşandı.
MasterChef 2022'nin yeni bölümünde bu akşam yine nefes kesen anlar yaşanmaya devam edecek. Ana kadroya girmek için final turunda mücadele eden yarışmacılar bu akşam bir kez daha şefler tarafından verilen tabakları en iyi şekilde yapmaya çalışacak. Programın yeni bölüm fragmanında ise yaşanan olay adeta damga vurdu. Melih'in başına gelen olaya Somer Şef tepki gösterdi.
GİZLİCE ARKADAŞININ KIYMASINI ALDI
MasterChef Türkiye 2022'nin bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümünde skandal bir olay yaşanıyor.
Final turunun ikinci gününde ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacılardan Melih, hazırlayıp lezzetlendirdiği kıymasını bir türlü bulamıyor.
Somer Şef, Melih'in yanına gelip "Kıyman kayıp mı?" diye soruyor ve Melih, kıymasının kayıp olduğunu söyleyince yarışmacılardan biri 'Ben aldım' şeklinde cevap veriyor.