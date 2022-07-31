MasterChef Türkiye'de yapılan yemek şeflere parmaklarını yedirtti: 100 tabak daha olsa yerdik

MasterChef Somer Şef düelloyu 1’incilikle tamamlayan yarışmacı Yağız Özçelik’e ‘tabağında ciddi bir sorun var” dedi. Bu sözler üzerine stüdyo bir anda buz kesti. Somer şef elemeyi geçen yarışmacı Yağız’ın tabağındaki ciddi sorunu ise “Ciddi sorun var çünkü bu tabak hiçbirimize yetmez. Bu tabaktan 120-130 tane yapman lazım ki bütün stüdyo yesin. Bugüne kadar çok yedim, burada yediğim en iyi Buffalo Wings’lerden birisi. Gerçekten tebrik ederiz.” dedi.