MasterChef Türkiye'de yapılan yemek şeflere parmaklarını yedirtti: 100 tabak daha olsa yerdik
Tv8 Ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2022'nin 2. turunda bir yarışmacının yaptığı yemek şeflere adeta parmak ısırttı.
Tv8 Ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2022'nin 2. turunda yarışmacılar hem zamanla hem de birbirleri ile mücadele ediyor. Zaman zaman gergin anların yaşandığı yarışmada bir yarışmacının yemeği şeflere adeta parmaklarını yedirtti.
MasterChef’in yeni bölümünde Mehmet Şef, Danino ve Somer şef yarışmacılardan Buffalo Soslu Kanat (Buffalo Wings) yapmasını istedi. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, Buffalo Wings’i en iyi yapmak için çok mücadele etti.
Buffalo Soslu kanatları tadan şefler ardından 1’inciyi açıkladı. Somer şef düellonun galibinin ilk turda yaptığı yemekle 2. Tura yükselen Yağız Özçelik olduğunu açıkladı.
MasterChef Somer Şef düelloyu 1’incilikle tamamlayan yarışmacı Yağız Özçelik’e ‘tabağında ciddi bir sorun var” dedi. Bu sözler üzerine stüdyo bir anda buz kesti. Somer şef elemeyi geçen yarışmacı Yağız’ın tabağındaki ciddi sorunu ise “Ciddi sorun var çünkü bu tabak hiçbirimize yetmez. Bu tabaktan 120-130 tane yapman lazım ki bütün stüdyo yesin. Bugüne kadar çok yedim, burada yediğim en iyi Buffalo Wings’lerden birisi. Gerçekten tebrik ederiz.” dedi.