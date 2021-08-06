MasterChef Türkiye'nin Somer Şef'i yeni sevgilisiyle yakalandı
MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, sevgilisiyle görüntülendi. Ünlü şef, ''Kendisi kız arkadaşım. Bugün yürüyüş yapalım dedik.'' diyerek ilişkisini doğruladı.
Somer Şef Arnavutköy'de yürüyüş yaparken magazin muhabirlerine yakalandı. İddialara cevap veren MasterChef'in Somer Şef'i "Kendisi kız arkadaşım." dedi. Sosyal medyaya oturan Somer Sivrioğlu gerçekleri açıkladı.
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36 derece sıcağı rağmen yürüyüşü eksik etmeyen ünlü şef, yanındaki kadını soran gazetecilere, "Kendisi kız arkadaşım. Bugün yürüyüş yapalım dedik" açıklamasında bulundu.
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Ülke genelindeki orman yangınları nedeniyle üzgün olduğu ifade eden Sivrioğlu, "Annemler Bodrum'da. Çok şükür iyiler. Annem Koah hastası olduğu için biraz etkilendi" dedi.
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50 yaşındaki Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz yıl iki çocuğunun annesi, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanmıştı.
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