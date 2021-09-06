MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu

MasterChef'te bu hafta üç dokunulmazlık oyunu sonunda mavi takım 2, kırmızı takım bir kez kazandı. Bunun sonucunda mavi takımda eleme potasına Hasan ile Dilara girdi. Kırmızı takımdan eleme potasına giren isimler ise Emre, Fatma, Safanur, Hamza oldu. Hamza, Hasan ve Fatma arasında eleme oyunu oynandı.