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  3. 20 Ağustos 2020 15:05

MasterChef yarışmacısı Barbaros'un bu görüntüleri olay oldu

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosunda yerini alarak zorlu bir maratona atılan Barbaros Yoloğlu, eski haliyle sosyal medyada olay oldu.

MasterChef yarışmacısı Barbaros'un bu görüntüleri olay oldu

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosunda yerini alarak zorlu bir maratona atılan Barbaros Yoloğlu, eski haliyle sosyal medyada olay oldu.

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MasterChef yarışmacısı Barbaros'un bu görüntüleri olay oldu

Bodrum'da aşçılık yapan Barbaros Yoloğlu, farklı kişiliği, tavırları ve iddialı sözleri ile yarışmanın merak edilen isimlerinden biri oldu.

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MasterChef yarışmacısı Barbaros'un bu görüntüleri olay oldu

Instagram'da binlerce kişi tarafından takip edilen Barbaros Yoloğlu'nun eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği dikkat çekti. İşte Barbaros Yoloğlu'nun eski hali...

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MasterChef yarışmacısı Barbaros'un bu görüntüleri olay oldu

Soner Sarıkabadayı

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