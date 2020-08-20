MasterChef yarışmacısı Barbaros'un bu görüntüleri olay oldu
MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosunda yerini alarak zorlu bir maratona atılan Barbaros Yoloğlu, eski haliyle sosyal medyada olay oldu.
MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosunda yerini alarak zorlu bir maratona atılan Barbaros Yoloğlu, eski haliyle sosyal medyada olay oldu.
Bodrum'da aşçılık yapan Barbaros Yoloğlu, farklı kişiliği, tavırları ve iddialı sözleri ile yarışmanın merak edilen isimlerinden biri oldu.
Instagram'da binlerce kişi tarafından takip edilen Barbaros Yoloğlu'nun eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği dikkat çekti. İşte Barbaros Yoloğlu'nun eski hali...