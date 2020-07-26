MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü: Oğlum çık git
MasterChef Türkiye yeni bölümde Furkan Yalçın’ın Danilo Zanna’ya söyledikleri Mehmet Yalçınkaya’yı çok sinirlendirdi. Mehmet Yalçınkaya yarışmacıya “Oğlum çık git” diyerek tepki gösterdi.
MasterChef Türkiye 2020 hızlı başladı. Diskalifiye şokunun yaşandığı programda eleme anında ortam bir anda gerildi.
MasterChef Türkiye’de yeni bölümde yine düellolarda yarışmacılar birbirlerine meydan okudu. Aykan Aykaç, Oktay Uğur ve Furkan Yalçın’ın kozlarını paylaştığı bölümde eleme anında ortam gerildi ve ortaya ilginç sahneler çıktı…