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  3. 26 Temmuz 2020 12:30

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü: Oğlum çık git

MasterChef Türkiye yeni bölümde Furkan Yalçın’ın Danilo Zanna’ya söyledikleri Mehmet Yalçınkaya’yı çok sinirlendirdi. Mehmet Yalçınkaya yarışmacıya “Oğlum çık git” diyerek tepki gösterdi.

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü: Oğlum çık git

MasterChef Türkiye 2020 hızlı başladı. Diskalifiye şokunun yaşandığı programda eleme anında ortam bir anda gerildi.

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MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü: Oğlum çık git

MasterChef Türkiye’de yeni bölümde yine düellolarda yarışmacılar birbirlerine meydan okudu. Aykan Aykaç, Oktay Uğur ve Furkan Yalçın’ın kozlarını paylaştığı bölümde eleme anında ortam gerildi ve ortaya ilginç sahneler çıktı…

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MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü: Oğlum çık git

Aykan Aykaç ve Oktay Uğur’un elemede isminin söylenmesinden sonra gerekçeler açıldı.

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MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü: Oğlum çık git

Furkan Yalçın Danilo Zanna’a “Ben bir şef olarak sizden şunu beklerdim; ben sizi eğitirim, ben seni toparlarım demenizi beklerdim” dedi.  

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