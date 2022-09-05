MasterChef'e damga vurmuştu: Alican yeni tarzıyla bambaşka biri oldu
MasterChef'in 2019 sezonuna damga vuran isimler arasında yer alan Alican Sabunsoy'un son hali ile görenleri şaşırttı.
MasterChef Türkiye, en çok izlenen yarışma programları arasında yer alıyor.
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Gerek yarışmacılar gerekse jüri üylerinin özel hayatı izleyenler tarafından oldukça merak ediliyor.
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Yeni sezonuyla fırtına gibi esen yarışmanın eski yarışmacıları da hale konuşulmaya devam ediyor.
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2019 yılında Cemre Uyanık'la finale kalan Alican Sabunsoy son haliyle dikkat çekti.
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