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  4. MasterChef'e damga vurmuştu: Alican yeni tarzıyla bambaşka biri oldu

MasterChef'e damga vurmuştu: Alican yeni tarzıyla bambaşka biri oldu

MasterChef'in 2019 sezonuna damga vuran isimler arasında yer alan Alican Sabunsoy'un son hali ile görenleri şaşırttı.

MasterChef'e damga vurmuştu: Alican yeni tarzıyla bambaşka biri oldu - Resim: 1

MasterChef Türkiye, en çok izlenen yarışma programları arasında yer alıyor. 

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MasterChef'e damga vurmuştu: Alican yeni tarzıyla bambaşka biri oldu - Resim: 2

Gerek yarışmacılar gerekse jüri üylerinin özel hayatı izleyenler tarafından oldukça merak ediliyor. 

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MasterChef'e damga vurmuştu: Alican yeni tarzıyla bambaşka biri oldu - Resim: 3

Yeni sezonuyla fırtına gibi esen yarışmanın eski yarışmacıları da hale konuşulmaya devam ediyor. 

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MasterChef'e damga vurmuştu: Alican yeni tarzıyla bambaşka biri oldu - Resim: 4

2019 yılında Cemre Uyanık'la finale kalan Alican Sabunsoy son haliyle dikkat çekti. 

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