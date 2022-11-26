MasterChef'te büyük restleşme: ''Son kez uyarıyorum, ağzını topla!''

Bu hafta MasterChef yarışmacıları haftanın son dokunulmazlık oyununda dış çekim için Denizli'ye konuk oldu. Bu turda şefler yarışmacılardan; leblebi çorbası, kale biber tatarı, babadağ keşkeği, Denizli kebabı ve kale davaz baklavası menüsü istedi. Dış çekim oyununu mavi takım kaybetti.