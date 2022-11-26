MasterChef'te büyük restleşme: ''Son kez uyarıyorum, ağzını topla!''
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Fatma Nur ve Gamze'nin tartışması damgasını vurdu.
Bu hafta MasterChef yarışmacıları haftanın son dokunulmazlık oyununda dış çekim için Denizli'ye konuk oldu. Bu turda şefler yarışmacılardan; leblebi çorbası, kale biber tatarı, babadağ keşkeği, Denizli kebabı ve kale davaz baklavası menüsü istedi. Dış çekim oyununu mavi takım kaybetti.
Dokunulmazlık oyununda Kıvanç birinci oldu. Böylece Mavi takımdan Burak Kaya eleme potasına girdi.
Yarışmanın yayınlanan yeni bölüm fragmanında ilginç bir tartışma yaşandı. Dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı fragmanda balkonda bulunan Fatma Nur, yanında oturan Gamze'ye aşağıdaki yarışmacının çiğ filizi neden koyduğunu sordu.
Bunun üzerine Gamze konulabileceğini söylerken, Fatma Nur, "Gamze abla Asya'da çalıştım biliyorum." diyerek elini merdiven korkuluğuna vurdu. Fatma Nur'un çıkışı karşısında Gamze elini neden vurduğunu söyleyerek Fatma Nur'a "Ağzını topla." diyerek uyarıda bulundu.