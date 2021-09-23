MasterChef'te eleme adayları belli oldu: Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan sekiz çeşit börek yapmasını istedi. Bu zorlu turda yarışmacıların kura çekimi ile yapacakları börek çeşitleri ve rakipleri belirlendi. Şeflerin karşısında en iyi böreği yapmaya çalışan yarışmacılar zamanla yarıştı.

Sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Oy çokluğu ile haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 5-2 skorla mavi takım kazandı. Böylece kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti.