MasterChef'te eleme adayları belli oldu: Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
MasterChef'in bu haftaki eleme adayları belli oldu. Rekabetin hız kesmeden devam ettiği MasterChef Türkiye 2021'in 22 Eylül akşamı izleyici karşısına çıkan 74. bölümünde eleme potasına giren isimler belli oldu.
MasterChef Türkiye eleme adaylarının belli olduğu son bölümde kıyasıya rekabet ekranlara geldi. Yeni sezonuna hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye Tv8 ekranlarında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Sekiz çeşit böreğin yapıldığı gecede mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanarak kendisini garanti altına aldı. Bireysel dokunulmazlığı ise Tahsin kazanırken, yapılan oylama ile MasterChef eleme adayları Emre ve Hamza seçildi.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu Tahsin kazandı. Tahsin 3. eleme adayı olarak Emre’yi potaya gönderdi. Kırmızı takımda daha sonra ise eleme oylaması gerçekleşti.
MasterChef eleme oylamasında adı en çok yazılan isimler belli oldu. Yapılan oylama ile MasterChef'te 4. eleme adayı Hamza olarak belirlendi.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan sekiz çeşit börek yapmasını istedi. Bu zorlu turda yarışmacıların kura çekimi ile yapacakları börek çeşitleri ve rakipleri belirlendi. Şeflerin karşısında en iyi böreği yapmaya çalışan yarışmacılar zamanla yarıştı.
Sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Oy çokluğu ile haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 5-2 skorla mavi takım kazandı. Böylece kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı almak için yeniden önlük giydi. Bu oyunda yarışmacılara diğer oyunlardan kalan ürünler verildi. Yaratıcılık etabından oluşan turda şefler 40 dakika zaman tanıdı.