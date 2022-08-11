MasterChef'te ilginç anlar: Mehmet Yalçınkaya yere oturup meditasyon yaptı
MaterChef'te dün akşam yayınlanan bölümde Mehmet Yalçınkaya, bir yarışmacıyla beraber yere oturup meditasyon yaptı.
MaterChef'te dün akşam keyifli anlar yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, bir yarışmacıyla beraber yere oturup meditasyon yaptı. Bağdaş kurarak yere oturan Yalçınkaya'nın gözlerini kapattığında rahatlaması gerekirken kasaba olan borcu aklına geldi. O anlar izleyicileri de güldürdü.
MaterChef Türkiye'nin yeni sezon bölümleri tüm hızıyla devam ederken ortaya komik anlar da çıkıyor. Tv8 ekranların dün akşam yayınlanan bölümde Mehmet Yalçınkaya bağdaş kurarak yere oturdu. Bir yarışmacı ile beraber meditasyon yapmaya çalışınca olanlar oldu. Bakın o izleyiciyi keyiflendiren anlarda neler yaşandı...
TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye, ana kadro seçimlerinin yapıldığı yeni bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor.
Kaan'ın yarışma öncesi meditasyon yaptığını öğrenen Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'ndan ilginç bir teklif geldi.