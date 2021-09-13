MasterChef'te Mehmet şef yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Eleme heyecanının yaşandığı MasterChef'te haftanın eleme adayları olan Azize, İbrahim, Hamza, Mert, Dilara ve Safanur, yarışmada kalabilmek için tezgah başına geçti. Yarışmacılar, şeflerin istedikleri siyez bulgurlu yemeği en iyi şekilde yapabilmek için mücadele etti.