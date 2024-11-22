  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. MasterChef yarışmacıları Onur ile Semih birbirine girdi: Elini indir! Haddini bil!

MasterChef'te Onur ile Semih birbirine girdi: Elini indir! Haddini bil!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'e Semih ile Onur arasındaki gerginlik damgasını vurdu.

MasterChef'te Onur ile Semih birbirine girdi: Elini indir! Haddini bil! - Resim: 1

MasterChef Türkiye'de daha önce Erim ile gerginlik yaşayan Onur bu sefer de Semih'le karşı karşıya geldi.

1 / 11
MasterChef'te Onur ile Semih birbirine girdi: Elini indir! Haddini bil! - Resim: 2

Onur, takım oyununu kaybettikten sonra kulise gelen yarışmacılara tek tek sitemde bulundu. Semih “Oyunu kendi ellerimizle verdik” diyen Onur’a “Sana bir şey söyleyeceğim” dedi.

2 / 11
MasterChef'te Onur ile Semih birbirine girdi: Elini indir! Haddini bil! - Resim: 3

Semih’in konuşmasını kesen Onur ise “Çünkü her kafadan ses çıkıyor odaklanamıyorum. Oyundan çıktım sinirliyim” diyerek yanıt verdi.

3 / 11
MasterChef'te Onur ile Semih birbirine girdi: Elini indir! Haddini bil! - Resim: 4

Semih ise “Tek sen sinirli değilsin burada sana yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

4 / 11