MasterChef'te Onur ile Semih birbirine girdi: Elini indir! Haddini bil!
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'e Semih ile Onur arasındaki gerginlik damgasını vurdu.
MasterChef Türkiye'de daha önce Erim ile gerginlik yaşayan Onur bu sefer de Semih'le karşı karşıya geldi.
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Onur, takım oyununu kaybettikten sonra kulise gelen yarışmacılara tek tek sitemde bulundu. Semih “Oyunu kendi ellerimizle verdik” diyen Onur’a “Sana bir şey söyleyeceğim” dedi.
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Semih’in konuşmasını kesen Onur ise “Çünkü her kafadan ses çıkıyor odaklanamıyorum. Oyundan çıktım sinirliyim” diyerek yanıt verdi.
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Semih ise “Tek sen sinirli değilsin burada sana yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.
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