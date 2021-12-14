MasterChef'te yine olay! Burcu ve Dilara birbirine girdi

Burcu, rakibini seçmeden önce bir açıklama yaptı. Bu konuda susmak için bayadır elimden geleni yapıyorum ama doğrular ve yanlışlar olduğunda da asla susmam. Bazı şeyler görüyorum çok uzun zamandır farkındayım. Bazı şeyler yaşıyorum görmemezlikten geliyorum. İlk günden beri Dilara'nın kafasında benim onu kaptan yapacağım gibi bir fikir var. Nasıl olduğunu anlamadım ama o zaman da kafam da hiç öyle bir şey yoktu" dedi.