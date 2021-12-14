MasterChef'te yine olay! Burcu ve Dilara birbirine girdi
MasterChef'te kaptanlık oyununda en iyi güveci yapmak için mücadele ettiği gecede; bir türlü yıldızı barışmayan Burcu ve Dilara birbirine girdi.
13 Aralık akşamı 133'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef'te kaptanlık oyunu oynandı. Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın üstlendiği yarışmada; mavi takım kaptanı olmak isteyen son sekiz yarışmacı mutfağa girdi.
Güveç yapmaları istenen yarışmacılar, en lezzetli yemeği yapmak için canla başla mücadele etti. Gün sonunda Hasan, Tahsin, Burcu ve Sergen öne çıkan isimler olurken; mavi takım kaptanı Burcu oldu.
Burcu, rakibini seçmeden önce bir açıklama yaptı. Bu konuda susmak için bayadır elimden geleni yapıyorum ama doğrular ve yanlışlar olduğunda da asla susmam. Bazı şeyler görüyorum çok uzun zamandır farkındayım. Bazı şeyler yaşıyorum görmemezlikten geliyorum. İlk günden beri Dilara'nın kafasında benim onu kaptan yapacağım gibi bir fikir var. Nasıl olduğunu anlamadım ama o zaman da kafam da hiç öyle bir şey yoktu" dedi.
Ardından sözlerine devam eden Burcu, bir kadın olarak az kişi de olsalar yarışmaya devam etmenin gururunu yaşadığını söylerken, bunu çok dillendirmediğini ve özde göstermek istediğini açıkladı ve şöyle dedi: