Masumiyet'te Hülya Avşar'ı sildiler!
Fox TV'nin sevilen dizisi Masumiyet'te Hale Ilgaz rolünü canlandıran Hülya Avşar'a uygulanan hem diziye hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. Hülya Avşar bile kendisiyle alay etti.
Fox TV'de çarşamba akşamları ekrana gelen Masumiyet dizisinde Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'la birlikte başrolde oynayan Hülya Avşar sosyal medyanın diline düştü.
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Hülya Avşar'a uygulanan yüz filtresi sosyal medyada gündem oldu. Avşar'a uygulanan filtre nedeniyle oyuncunun burnunun kaybolduğu görüldü.
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Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar için sosyal medya kullanıcıları dikkat çeken yorumlarda bulundu.
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Hülya Avşar bile kendisiyle alay etti.
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