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Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi belli oldu

2 yıldır TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Masumlar Apartmanı dizisi final yapıyor.

Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi belli oldu - Resim: 1

2 yıldır TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi belli oldu.

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Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi belli oldu - Resim: 2

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayımlanan Madalyonun İçi romanının "Çöp Apartman" bölümünden ekrana uyarlanan Masumlar Apartmanı, ilk bölümü 15 Eylül 2020'de ekrana geldi. 

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Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi belli oldu - Resim: 3

Kısa sürede büyük bir ilgi uyandıran dizi reytinglerde rekor kırmıştı. 

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Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi belli oldu - Resim: 4

Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılığı sonrası kan kaybeden dizi, Melisa Şenolsun'u transfer etmişti ama o da diziden geçen haftalarda ayrılmıştı.

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