Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi belli oldu
2 yıldır TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Masumlar Apartmanı dizisi final yapıyor.
2 yıldır TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi belli oldu.
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayımlanan Madalyonun İçi romanının "Çöp Apartman" bölümünden ekrana uyarlanan Masumlar Apartmanı, ilk bölümü 15 Eylül 2020'de ekrana geldi.
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Kısa sürede büyük bir ilgi uyandıran dizi reytinglerde rekor kırmıştı.
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Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılığı sonrası kan kaybeden dizi, Melisa Şenolsun'u transfer etmişti ama o da diziden geçen haftalarda ayrılmıştı.
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