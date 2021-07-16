Masumlar Apartmanı Gülben'i Merve Dizdar ile ilgili olay iddia

"Bu konuyu uzatmayın"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yaşananların ardından Uğur Uzunel, önceki akşam bir ödül töreninde görüntülendi. Uzunel, rol arkadaşı Dizdar'ın evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilmesiyle ilgili iddialara isyan etti.