Masumlar Apartmanı yeni bölümde sırlar ortaya çıkıyor
Masumlar Apartmanı 32.bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde saklanan gerçekler ortaya çıkıyor…
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Han, başındaki dertlerin hangi biriyle uğraşacağını bilemezken İnci'yle Barış arasındaki samimiyet karşısında çileden çıkar. Masumlar Apartmanı 32. Yeni Bölüm Tamamı (4 Mayıs 2021 Salı) Son Fragmanı yayınlandı izle! Büyük sır ortaya çıkıyor
Hikmet isteme hazırlıkları için herkesi seferber eder ve sonunda tüm aile toplanıp Memduh'un evine giderler. İnci'nin yeni işinin kutlama yemeğini fırsat bilen Gülben ve Neriman ise farklı planlar yapar. Ancak herkes dışardayken Hikmet'in gizlice yaptığı bir şey büyük bir krize yol açar. Bu kriz, Han'ın radikal bir karar almasıyla sonuçlanır.
Han'ın emrivakisi, Safiye'yi delirme noktasına getirir. Naci ise tedavi konusunda Han'ın istediklerini yapacağını söyler. Ancak bir şartı vardır.