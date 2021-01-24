Masumlar Apartmanı'nda ardı ardına ayrılık iddiası
Masumlar Apartmanı dizisinde gösterdiği performans ile adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşüyor.
Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın bir anda kadrodan ayrılması hayran kitlesi ve dizi fanları tarafından büyük bir hüsran duymasına neden olmuştu. Herkes bu ayrılığı merak etmiş ve sebebini sorgulamaya başlamıştı. Nihayet gerçek ortaya çıktı.
Fenomen dizi Masumlar Apartmanı her bölümüyle seyircisinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Ancak bu sefer dizi, İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın bir anda ortadan kaybolmasıyla gündeme geldi. İzleyicilerin ve fanların aklına ise başarılı oyuncunun diziden ayrıldığı iddiaları geldi.
Dizinin yeni bölümünde İnci karakterinin ekranlarda görünmemesi de ünlü oyuncusunu diziden ayrıldığı iddialarını güçlendirmişti. Son bölümdeki kesitte Han'ın "Ablamlarla aynı evde kalacağız" sözleri üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve Han ile tartıştıktan sonra ortadan kaybolan İnci tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Peş peşe ayrılıklar yaşanan dizi de bir ayrılık yaşanacağı konusu yine gündeme geldi. Ancak bu sefer sanıldığı gibi bir ayrılık olmadı.
İnci (Farah Zeynep Abdullah) Masumlar Apartmanı'na ne zaman dönecek? En çok izlenen diziler arasında yer alan Masumlar Apartmanı'nın İnci'si son bölümlerde ekranlarda yer almayınca ayrılık dedikoduları gündeme gelmişti. Ortaya çıkan gerçek herkesi sevindirdi. Sosyal medya hesabında dizinin çekimlerinden kareler paylaşan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni bölümlerde kadroda yer alacağı öğrenildi.