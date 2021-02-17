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  3. 17 Şubat 2021 09:30

Masumlar Apartmanı'nda ayrılık sürprizi

Masumlar Apartmanı'nda ayrılık fırtınası! İddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sevilen oyuncu Tansel Öngel'in diziden ayrılacağı iddiası uzun süredir gündemin ilk sırasında yer alıyor.

Masumlar Apartmanı'nda ayrılık sürprizi

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel diziye katıldığından beri en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Yıllar sonra hayatının tek aşkı Safiye ile bir araya gelmek isteyen Naci aslında ölmek üzeredir. Naci'nin hastalığı ile ilgili herhangi bir ayrıntı henüz yok. Ayrıca Naci'nin ne zaman öleceği, hangi bölümde ayrılacağı hala belirsizliğini koruyor.

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Masumlar Apartmanı'nda ayrılık sürprizi

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?
Tansel Öngel, 24 Eylül 1976'da doğdu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

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Masumlar Apartmanı'nda ayrılık sürprizi

Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.

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Masumlar Apartmanı'nda ayrılık sürprizi

TANSEL ÖNGEL'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti Geniş Aile (2010) : Cihangir (KonukOyuncu) Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın

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